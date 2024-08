Un momento desagradable para Colombia en los Juegos Olímpicos de París 2024. Era el momento de brillar para la boxeadora Yeni Arias, estaba inspirada tras el combate en los octavos, llegó como favorita en su categoría 54 kilogramos y en los cuartos de final, la ilusión de medalla era latente y la ilusión aumentaba. Sin embargo, como pasa en el boxeo, la preparación y la disciplina siempre están condicionadas por una decisión arbitral y los jueces determinan los ganadores.

Pareciera que vuelven los fantasmas de Tokio 2020, cuando pasó lo mismo con Yuberjén Martínez, quien estuvo cerca de un hito histórico para Colombia en el boxeo masculino, pero los jueces lo amargaron todo al final. Yeni Arias quería venganza, dejar al país en lo más alto y quedarse al menos con el bronce, y para que eso sucediera, tenía que derrotar a la coreana Im Ae-ji, quien se vio beneficiada por la decisión dividida.

Un combate intenso y de concentración, varios golpes con la derecha de la colombiana fueron absorbidos por el rostro de la deportista asiática y algunos otros fueron ilegales. Más allá de que Yenni Arias mostró técnica y afán por colocar exactamente sus manos en la rival, la boxeadora de Corea del Sur convenció a los jueces y clasificó a las semifinales, además, aseguró la medalla de bronce para su delegación, con serias posibilidades de continuar por el oro.

Por otra parte, Yeni Arias se retira definitivamente del boxeo, así lo confirmó finalizado el combate en París 2024. En redes sociales, las quejas no paran, muchos hinchas colombianos se quejan y hablan de “robo” tras la decisión dividida que benefició a Corea del Sur. Usuarios de la red social X continúan demostrando su desprecio al veredicto de los jueces.

Yeni Arias se retira del boxeo tras París 2024

Y es que nuevamente se vio una ventaja de Colombia, al menos en uno de los asaltos, pero el veredicto puede ser hasta increíble. Yeni Arias quedó bastante golpeada y el boxeo colombiano recibe otro nocaut de los asiáticos. Por otra parte, la colombiana también anunció su retiro.

“No tengo cabeza para analizar el combate. Lo que digo es que este es mi retiro, independiente de lo que pasó, lo he pensado y me quiero dedicar a Dios y a mi familia… Estos iban a hacer mis últimos Juegos Olímpicos y sabía que tenía que tomar la decisión. Me duele bastante perder, me duele decepcionar a un país, a una familia”, dijo Yeni Arias ante los medios de comunicación.

Yeni Arias (azul), boxeadora colombiana. (Photo by Richard Pelham/Getty Images)

Yeni contó que la decisión de dejar el boxeo ya la había pensado, por lo que su intención es la de retirarse viviendo un muy buen momento deportivo, por lo que ahora su idea es dedicarle el tiempo a “Dios y su familia”.