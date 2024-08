Este domingo, 11 de agosto, será la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos París 2024. Luego de tres semanas de intensas competencias, la llama olímpica se apagará otra vez, dando cierre a esta emocionante edición de las Justas deportivas. En este último día, también está la última esperanza de Colombia por conseguir una medalla de oro. Toda la fe, ilusión y apoyo están puestos en Kevin Quintero. El vallecaucano de 25 años tendrá toda la atención del país cuando salga a jugarse presea olímpica en el velódromo Saint-Quentin-en-Yvelines.

Este 10 de agosto, Kevin Quintero comenzó su participación en la prueba de Keirin en el Ciclismo de Pista en París 2024. Hizo parte del ‘Heat 4’ y cumplió con todas las expectativas. Superó esta ronda de manera directa y se clasificó para los cuartos de final de esta disciplina. El vallecaucano se mostró fuerte y guardó energías para la prueba final que tendrá el domingo, 11 de agosto. En esa jornada se jugará todas sus posibilidades para subirse al podio olímpico. Cabe recordar que el colombiano es el actual campeón mundial de esta modalidad.

Kevin Quintero, a los cuartos de final del Keirin en París 2024

La prueba final del Keirin en los Juegos Olímpicos París 2024 comenzará a las 4:30 a.m de la madrugada en Colombia, el domingo 11 de agosto. Para esta competencia están clasificados los colombianos, Kevin Quintero y Cristian Ortega (clasificado por repechaje). Los cuartos de final de esta modalidad del Ciclismo de Pista se disputará en TRES SERIES. Los cuatro primeros de cada serie se clasifican para las semifinales.

Kevin Quintero en el velódromo Saint-Quentin-en-Yvelines de París 2024 / IMAGO.

Cristian Ortega quedó ubicado en la Serie 2, mientras que Kevin Quintero quedó en la Serie 3. El objetivo de los dos pedalistas cafeteros es llegar hasta la final y pelear un puesto en el podio olímpico.

Ciclismo de Pista – Keirin Masculino – París 2024

Kevin Quintero y Cristian Ortega.

Domingo, 11 de agosto

Cuartos de final: 04:30 a.m

Semifinales: 05:30 a.m

Final: 06:23 a.m

** Horarios en Colombia.

(VIDEO) Jhon Jaime González da el balance para Colombia en el Ciclismo de Pista en París 2024