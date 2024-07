Eso sí, la jornada la inicia Carolina Velásquez en el triatlón individual femenino, una prueba que tendrá al Río Sena como anfitrión. En las últimas horas, se han encendido las alarmas por altas frecuencias de contaminación y esta competencia podría estar en duda o tendría modificaciones. Por ejemplo, el triatlón masculino fue suspendido y se espera que las lluvias no hagan presencia sobre la madrugada de Colombia, pues puede ser difícil que las competidoras inicien la lucha por las medallas.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.