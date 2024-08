El otro prestigioso regalo que le dieron al medallista Ángel Barajas

“ Sé que no voy a vivir siempre de la gimnasia y la parte educativa es muy importante, de eso me di cuenta ahora que estuve en París”, reaccionó Ángel Barajas tras la beca de la Universidad (UDES).

Ángel Barajas con la medalla de plata en París 2024. (Photo by Naomi Baker/Getty Images)

Vale resaltar que el profesor Jairo Ruiz es el gran pionero de la gimnasia en Colombia y ha hecho de Cúcuta el gran semillero de esta disciplina. Sus cualidades como maestro en este deporte dan resultados, no solamente con Ángel Barajas. La primera muestra de ello fue Jossimar Calvo, su décimo puesto en el ‘All Around’ de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y los campeonatos mundiales, abrieron una linda puerta al éxito.

