Los Juegos Olímpicos de París 2024 dejó diferentes situaciones que llamaron la atención del mundo. La boxeadora Imane Khelif fue una de las que más se vio envuelta en polémicas, pues terminó siendo cuestionada por temas de género, incluso fue juzgada de haber sido hombre en su pasado, tema que fue desmentido.

La deportista argelina volvió a ser tendencia en redes sociales luego de mostrar un cambio extremo posando con la medalla de oro que consiguió en la final de los Juegos Olímpicos. Los comentarios no se hicieron esperar por parte de sus seguidores y detractores.

El cambio extremo al que se sometió la polémica boxeadora Imane Khelif

En redes sociales se publicó un video en colaboración con la boxeadora. Se ve posando con sus guantes de color rojo y un rostro maquillado irradiando felicidad con una sonrisa impactante. El mensaje que acompaña las imágenes son las que más llaman la atención, pues aclaran que ella no quiere encajar en estándares de belleza tradicionales.

“Para conseguir su medalla no tuvo tiempo que perder en salones de belleza o compras. Ella nunca sintió la necesidad de ajustarse a esos estándares para demostrar su existencia”, aclara el video.

“Al cambiar su apariencia, no buscó cambiar su apariencia para encajar en los moldes en los que el mundo quiere atraparnos. Su mensaje es mucho más profundo: la vestimenta no hace al monje y la apariencia no revela la esencia de una persona. Puede ser femenina y elegante cuando quiere, pero sobre el ring no necesita adornos ni tacones altos. Solo necesita estrategia, fuerza y pegada, que es la esencia de su personalidad”, dice la publicación, que se acerca al millón de likes.

En el video también posa con un vestido de flores y un movimiento en su cabello que resalta su físico. Varios comentarios fueron positivos, destacando su feminidad, mientras que otros fueron todo lo contrario.

