Ángel Barajas fue uno de los deportistas colombianos que brilló en los Juegos Olímpicos 2024 al llevarse la primera medalla de plata para el país. El colombiano, quien fue recibido con honores, estaría pensando en tomar una drástica decisión de cara a su futuro.

Contundente decisión que tomaría el medallista olímpico Ángel Barajas

En charla con Caracol Radio y Red+ Noticias confesó que pese a no tener una decisión en este momento, tiene pensado hacer una vida fuera de Colombia: “todavía no se ha planificado lo de ir a Europa en lo que viene del año, de estos 4 años, pero yo de verdad que sí he querido empezar una nueva vida por así decirlo fuera del país”, dijo.

Además, agregó: “estudiar por fuera también, porque por fuera llegan muchas propuestas, por ejemplo, de empezar a competir por una liga que eso es muy bueno porque a uno le pagan por competir”.

Lo que recibieron los deportistas que ganaron diploma olímpico en París 2024

Fueron un total de 14 deportistas colombianos los que lograron conseguir un diploma olímpico. Si bien no lograron medalla, su esfuerzo, sacrificio y talento quedaron enmarcados, sin embargo, no recibieron nada más allá del reconocimiento nacional e internacional.

Increíblemente, a diferencia de otros países, Colombia no recibe un incentivo económico por alcanzar tan importante logro. Por ejemplo, en Ecuador, el presidente decretó que todos sus deportistas tendrían un ingreso de $500.000 dólares que se repartirían entre los 40 deportistas que estuvieron en los Juegos Olímpicos París 2024.

Cada uno de los deportistas recibió $12.500 dólares, alrededor de 50 millones de pesos, ganara o no una medalla, además, a los que hicieran podio se llevarían entre $100.000 y $150.000 dólares extras.

