Avanzan los Juegos Olímpicos de París 2024 y los atletas colombianos siguen dejando excelentes resultados en distintas disciplinas. Este jueves 1 de agosto finalizó la participación de Lorena Arenas en marcha femenina, que acabó en la cuarta posición y batió un récord nacional.

Este jueves se llevó a cabo la carrera de 20 kilómetros de marcha femenina y las miradas de la fanaticada colombiana estaban sobre Lorena Arenas. La atleta nacida en Pereira tuvo una gran actuación y se quedó a solo un paso de subirse al podio olímpico.

La marchista acabó en la cuarta posición, registrando un tiempo de 1:27:03. La china Jiayu Yang fue la ganadora de la competencia, mientras que María Pérez de España se llevó la medalla de plata y la australiana Jemina Montag se colgó la medalla de plata.

De esta manera, Lorena Arenas consiguió su diploma olímpico por haber finalizado en cuarto lugar de esta competición. “Intenté ir con ella (Montag), pero no me dieron las piernas. Estuve tercera durante tres kilómetros, pero me siento feliz con el resultado” dijo la colombiana.

Nuevo récord en los Juegos Olímpicos

A sus 30 años, Lorena Arenas no solo superó el tiempo registrado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (1:29:37), sino que consiguió el tiempo más bajo registrado por una colombiana en esta competencia. De esta manera, deja un nuevo récord nacional.

Arenas se mostró sumamente orgullosa por haber finalizado en la cuarta posición luego de 20 kilómetros. “Me siento muy feliz de obtener este resultado, estoy nuevamente de regreso. Fue una competencia muy difícil, pero di todo por Colombia y por mí“.

Otra oportunidad para Lorena Arenas

A pesar de haber finalizado cuarta, Lorena Arenas aún tiene la chance de colgarse una medalla en estos Juegos Olímpicos de París 2024. El próximo 7 de agosto competirá junto a Mateo Romero en la prueba de marcha por relevos mixtos. “Todavía me queda otra oportunidad de medalla aquí en París“.