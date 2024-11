A Luis Díaz lo compararon con Jhon Córdoba y apareció la respuesta perfecta

La acción de la Premier League está de regreso y en un vibrante partido entre Liverpool FC y Southampton, Luis Díaz tuvo una oportunidad de anotar que terminó en una comparación con Jhon Córdoba. ¡Ya apareció la respuesta perfecta!

A los antecedentes. La selección colombiana perdió contra Ecuador en la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 en un partido en el que Córdoba tuvo una opción clara de anotar al quedar solo frente al arco rival para definir.

Esta jugada iba a ser utilizada por algunos hinchas colombianos para comparar a ‘Lucho’ Díaz con Jhon Córdoba. El extremo de Liverpool entró al minuto 17 del segundo tiempo con el partido 2-1 a favor de Southampton y de inmediato tuvo una oportunidad de anotar y empatar el encuentro.

Darwin Núñez entró al área del Southampton por el costado derecho y tiró un centro mientras que Díaz corría para intentar llegar al balón. En esta carrera al jugador colombiano le quedó la pelota atrás y no pudo definir cuando estaba solo frente al arco. Las comparaciones con Córdoba llegaron en 3, 2, 1…

Hinchas colombianos comparan a Luis Díaz con Jhon Córdoba

La oportunidad de gol que Díaz no concretó. (Foto: captura de pantalla)

Luego de la victoria de Liverpool por 2-3 contra Southampton, en Facebook compararon la jugada de Luis Díaz con la opción que falló Jhon Córdoba con los siguientes comentarios: “Igualito al que boto Córdoba”, “se le pegó lo de Córdoba” e “igual que el gol que erró Jhon Córdoba contra Ecuador“. La respuesta perfecta ante esto estaba a punto de llegar.

La respuesta perfecta a la comparación de Díaz con Córdoba

Ante la comparación entre ‘Lucho’ Díaz y Córdoba, el famoso relator Juan Manuel Pons apareció con la respuesta perfecta a por qué no se puede comparar las jugadas de gol que tuvieron ambos jugadores. “No llegaba de ninguna manera. El pelotazo de Salah fue magnífico y el pase de Darwin es muy solidario. Un poquito atrás le quedó pelota a Luis Díaz y no la pudo arrastrar”, sostuvo ‘El Bambino’ Pons.