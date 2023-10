La Selección Colombia enfrentó a Ecuador en Quito por la cuarta fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. El estadio Rodrigo Paz Delgado, conocido como el ‘Casa Blanca’, la madriguera de la LDU, finalista de la Copa Sudamericana 2023, fue el epicentro del partidazo que finalizó 0-0, que tuvo polémicas, goles anulados, tarjetas amarillas, penaltis errados y la titularidad de Álvaro Montero, la cuota de Millonarios que pasó a la historia.

A más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, Álvaro Montero tuvo que hacerse cargo del arco tras la expulsión de Camilo Vargas ante Uruguay la fecha pasada, que le impidió estar en este compromiso en Quito. El guajiro, uno de los más queridos por Millonarios, no desentonó y pudo pasar la prueba en un compromiso que se veía de ‘alto riesgo’ para el equipo colombiano. En lo que tiene que ver con el club azul, todo es felicidad, pues tras 54 años, volvió a la titularidad en el arco ‘Tricolor’.

Colombia vivió una lluvia de emociones en un partidazo entre dos candidatas a clasificar a la Copa Mundo. A la Selección le anularon dos goles, Luis Díaz perdió un penalti, y hubo varias amarillas, siendo la de Jhon Arias la más lamentable, pues no estará ante Brasil. Por su parte, Montero tuvo una atajada clave comenzando el partido y luego no tuvo inconvenientes con los ofensivos ecuatorianos.

En el uno a uno de Bolavip Colombia, Álvaro Montero recibió una calificación de siete puntos sobre diez, tras la atajada que mencionamos al minuto 10 del primer tiempo. Además, reaccionó atentamente a un mal balón que le devolvió la defensa y pudo rechazar a la lateral, alejando el peligro. Tuvo buenos saques, largos, fuertes al área ecuatoriana para buscar la velocidad de Luis Díaz.

La Selección volvió a tener portero titular de Millonarios 54 años después

Según el periodista William Rodríguez en X (Twitter), Otoniel Quintana era el último portero de Millonarios titular en la Selección Colombia. Lo hizo en el juego del 24 de agosto de 1969 contra Paraguay, en las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial Brasil 1970. 54 años después, Álvaro Montero fue el encargado de detener este ‘anti-récord’ del equipo azul en el combinado nacional.

Y parece que dejó el ‘listón alto’, pues se comportó bien en esta doble fecha de las Eliminatorias y se consolidó como el segundo portero por encima de Kevin Mier, José Luis Chunga o Devis Vásquez. En la cancha en Quito, además de las buenas intervenciones, se le vio con jerarquía, hablando con los centrales, siendo el más inquieto en las pelotas quietas o centros, dando indicaciones en el uno a uno y en la marca fija para evitar los cabezazos.

Palabras de Álvaro Montero en rueda de prensa

Tras el 0-0 en Quito, Álvaro Montero fue a la rueda de prensa en compañía de Néstor Lorenzo y dejó varias declaraciones importantes de cara a lo que sigue en la Selección Colombia. Otro gesto que lo catapulta en el grupo que sueña con el Mundial 2026.

Competencia en el arco de Colombia: “Aquí no he asegurado el puesto. Pienso que los jugadores que están convocados a la selección de su país tienen todas las capacidades de estar ahí, en esta ocasión me tocó a mí y agradecido obviamente por el momento… De todas maneras, el arco de Colombia siempre tiene grandes referentes como David Ospina, Camilo Vargas… Yo pienso que en ese sentido tenemos variantes, recursos y ya el problema se lo dejamos al profe Néstor Lorenzo quien toma la decisión, pero en general siempre ha tenido mucha jerarquía el arco colombiano”.

Balance contra Ecuador: “Pienso que de cierta manera finalizamos bien las jugadas, anotamos dos goles. Por situaciones del VAR no se concretaron, pero fue un partido muy inteligente, creamos las chances más claras del juego, pero debemos mejorar, intentar concretar más seguido las opciones, igual, estamos generando esas posibilidades y eso es lo más difícil en el fútbol”.

¿Se sumó un punto o perdieron dos? “Pienso que sumar siempre está bien, pero como dijo el profe anteriormente, este grupo siempre tiene impregnada esa ambición de competir para ganar y sentimos que nos hizo falta sumar más puntos en los últimos dos partidos”.