En rueda de prensa, el técnico Alberto Gamero dio las razones por las que Millonarios empató ante Patriotas. El partido se veía ideal para que el equipo azul asegurara su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana II-2022, ante su gente y con un club condenado al descenso.

Pero todo fue diferente, Millonarios cedió un 0-0 en Bogotá y alarga su clasificación, pasan y pasan los partidos y el club embajador nada que puede sumar los puntos necesarios para ya respirar más tranquilo. Muchas opciones de gol, pero se falló en la definición.

Alberto Gamero, finalizado el partido, expresó cuáles fueron las situaciones de este resultado amargo para la hinchada. Pese a que hubo dos intervenciones del VAR, que daban para penaltis a favor de Millonarios, el árbitro desestimó y dijo que no era falta. Omitió la determinación arbitral y citó a sus jugadores.

"Hoy en día no sabemos quiénes están pitando, si el VAR o el árbitro. Uno dice que se equivoque una vez, pero se equivocan viendo la pantalla. Ahora, yo no voy a decir que Millonarios no ganó por el VAR, no ganó por no meter las opciones que tuvo", dijo Alberto Gamero en rueda de prensa.