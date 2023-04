En los últimos días, se conoció la noticia sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia, en la que obliga a Millonarios a pagarle una generosa cifra al futbolista Jorge Isaac Perlaza, por haberlo echado de manera injustificada, mientras el jugador se encontraba lesionado, noticia de la que se conocieron nuevos detalles.

Sobre el tema habló el futbolista y su abogado, Ramiro Vargas, el cual reveló alguna información de la justicia, además del monto que deberá cancelarle al jugador que en la actualidad se encuentra radicado en los Estados Unidos, en una entrevista para el 'Gol Caracol' y la emisora 'Blu Radio'.

Inicialmente, Millos tendrá que pagarle a Jorge la importante suma de mil seiscientos millones de pesos, fuera de la seguridad social que se cuenta desde el 1 de enero del 2018 y corresponde al 60% del salario que ganaba el futbolista, que era de 25 millones de pesos mensuales, por lo que la cifra total que deberá cancelar el cuadro bogotano será superior.

"Fue un proceso bastante largo. Inicialmente, tuve una fractura del peroné y se me rompió el ligamento del tobillo en el año 2013, en un partido entre Nacional y Millonarios en Medellín. Paso inicialmente por múltiples cirugías, la primera daba para una recuperación de tres meses, cuando inicio a hacer trabajo de campo sigo con dolor, el tobillo se me inflamaba, los médicos me decían que me estaba acostumbrando a las labores de campo y tenía que acostumbrarme", contó el futbolista con pasado en el Deportes Tolima.

Además, el abogado Vargas recalcó y advirtió a Millos: "Yo pienso que Millonarios si piensa bien el fallo, no tiene mucho tiempo, ya que la sentencia de la Corte ya quedó firme que quiere decir que ya no hay nada que hacer en contra de esa sentencia. Millonarios debería estar preparando el reintegro de Jorge Perlaza, pagando los salarios que dejó de percibir".

Ahora se está a la espera de que Millonarios cumpla con la sentencia y ayude en la recuperación de Perlaza que en la actualidad tiene 38 años, además de pagarle la deuda al jugador que vistió las camisetas de equipos como Deportes Quindío, Deportivo Pasto, Atlético Huila entre otros.