Millonarios empató a un gol ante el Atlético Huila en condición de visitante en juego válido por la fecha 13 de la Liga Colombiana. El conjunto ‘embajador’ se encontró con un rival que lo complicó en varios sectores del campo y, aunque iba con su principal nómina desde el inicio, no se pudo llevar los tres puntos.

Alberto Gamero entregó su balance en la rueda de prensa, pero hubo una pregunta que le molestó y terminó diciendo que “no iba al caso”. El comunicador le dijo que si había subestimado al rival llevando una nómina mixta, pero el entrenador le contestó que el único titular que no había viajado era Leonardo Castro.

"Subestimar en ningún momento. Castro no vino porque tiene un tobillo inflamado. Asprilla jugó el clásico contra Santa Fe y no me da miedo ponerlo. Vega ha sido el capitán del equipo (...) Me extrañan esas palabras tuyas donde vez a un equipo como Millonarios que jugó martes, domingo y martes aquí. Hay cosas que no ven. Los jugadores ganan plata pero se cansan también y yo opto por darle posibilidades a otros. Hoy el único que no vino fue Leonardo Castro. Esa pregunta no va al caso", contestó Gamero.



Además, el estratega siguió insistiendo en que no habían menospreciado al rival: "mira la pregunta que me estás haciendo que si menosprecié al Huila, si hubiera traído a (Nicolás) Arévalo a quién dejo, a Larry, me hubieran atacado más (Risas) Todo a su tiempo, maestro. Nos quedan muchos partidos y cada cual va a tener su oportunidad".

También hizo un balance y explicó por qué no fueron vistosos: "mi equipo no fue vistoso y encontramos a un buen equipo como Huila. Nosotros no tuvimos ese partido que otro día hemos tenido. Hicimos posesión de balón pero no terminaba en ataque. Por momento controlamos y las pocas que llegó Huila la controlamos bien, a excepción del gol de Britos".