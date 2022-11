Millonarios vive un momento dramático y lleno de definiciones. En la recta final de la temporada, el equipo azul es uno de los grandes protagonistas de los cuadrangulares semifinales, es líder del grupo A y mantiene las posibilidades de alcanzar el cupo a la serie definitiva de la Liga Colombiana II-2022.

Una agónica victoria ante Junior de Barranquilla gracias a la jerarquía de David Silva, que explotó el estadio El Campín en emociones con el potente remate que coloca nuevamente al 'Embajador' en lo más alto de la tabla de posiciones. Le queda un clásico ante Santa Fe para definirlo todo.

Una de las novedades que presenta Millonarios es la expulsión de Andrés Llinás, quien pisó el talón de Edwin Velasco y vio la tarjeta roja, no tiene discusión la entrada temeraria del defensa bogotano, quien se creía era definitiva su baja del clásico contra Santa Fe, pero no es así.

Hay una posibilidad para que Millonarios pueda ver a Andrés Llinás de regreso a la titular pese a la tarjeta roja y todo pasa por la convocatoria de Juan Pablo Vargas en la Selección de Costa Rica, ese cupo puede ser tomado ya sea por el defensa bogotano o el volante Larry Vásquez. Alberto Gamero ser refirió al tema en rueda de prensa.

"Vamos a evaluar bien estos 3-4 días que tenemos en su selección. Tenemos esa posibilidad de inscribir a uno de los dos (Larry Vásquez o Andrés Llinás), vamos a mirar qué tenemos y qué no tenemos. Hoy no teníamos excusa para nada. A veces vamos a encontrar la cancha húmeda, nos cuesta por la idea de nosotros de no querer jugar largo, de no reventar el balón. Hoy la cancha no estaba adecuada para un partido de finales", dijo Gamero en rueda de prensa.