Daniel Cataño ha sido uno de los jugadores que más ha sido criticado en los últimos meses, debido al penal que falló en la final entre Deportes Tolima y Atlético Nacional, en donde los 'verdes' se quedaron con el título.

La situación para Cataño no fue fácil en Ibagué, es por esto que el futbolista terminó yéndose para Millonarios, equipo en el que ha tenido buenos partidos, pero no ha conseguido afianzarse como titular.

El volante fue entrevistado en el canal DirecTV Sports, allí habló sobre el penal, generando polémica y causando molestia en los hinchas del Tolima, debido a que muchos aseguran que es una demostración de que no le importó errar el penal que costó el título.

“Antes de botar el penal en la final vs. Nacional, ya estaba en mis pensamientos irme del Tolima. No lo digo por parecer acomodado”, dijo el mediocampista.

Pero no solamente los aficionados del club Pijao se molestaron con Cataño, ya que los de Millonarios tampoco quedaron a gusto con la afirmación en donde le sacó presión al equipo en caso de no ser campeones.

"Si Millonarios no gana la liga, no es un fracaso", dijo Daniel, palabras en las que los seguidores del 'embajador' no se mostraron de acuerdo.

Aquí algunas de las palabras de Cataño: