Siguen las novedades en Millonarios, que busca la manera de por fin ser campeón de la Liga Colombiana con el técnico Alberto Gamero, uno de los personajes más queridos de la historia del equipo azul, pero que lastimosamente, para la hinchada, el trofeo del torneo colombiano, le ha sido esquivo.

Pese a los altibajos en cuanto a títulos se refiere con Alberto Gamero al mando, Millonarios se centra en las actividades en la Liga Colombiana y a su vez está al tanto de la Copa Sudamericana, a donde cayó luego de la dolorosa eliminación en la fase previa de la Copa Libertadores 2023.

En medio del calendario del 'Embajador', se dio a conocer que una de las intenciones de las directivas es firmar la renovación de Alberto Gamero, que se daría por tres años más, noticia que divide a la hinchada, pero a los dirigentes los llena de seguridad para seguir cumpliendo los objetivos. En medio de eso, el nombre de Juan Cruz Real ha salido a la luz.

Según Esteban Jaramillo, el argentino Juan Cruz Real habría pedido en Millonarios el puesto del técnico Alberto Gamero. "Desleal e irrespetuoso", dice el trino del reconocido periodista. Incluso, el mismo Alberto Gamero se ha referido a los rumores del entrenador campeón con América de Cali.

"Me sorprende (los rumores de Juan Cruz), porque yo he hablado con el doctor Camacho y el doctor Serpa y ellos me quieren renovar mi contrato. Yo trabajo para ser campeón con Millonarios", dijo Alberto Gamero en charla con el VBAR de Caracol Radio.