Millonarios igualó este sábado sin goles ante el Deportivo Pereira dejando sensaciones amargas en el campeón de Colombia. Más allá del resultado, fue el nivel individual que mostraron algunos jugadores, sobre todo del medio campo hacia adelante. En la zaga posterior se vio a una de las figuras, Juan Pablo Vargas.

El costarricense se jugó un partidazo, pero infortunadamente para él, sobre el final del compromiso sufrió una lesión en una jugada de mano a mano con un rival que le iba ganando en velocidad. El defensa tuvo que pedir cambio y ser sustituido por un canterano.

Alberto Gamero, en rueda de prensa, se refirió a Juan Pablo Vargas y su lesión, anunciando de una vez que será baja para el partido amistoso en Estados Unidos ante el Crystal Palace: “ya el departamento médico me informó que le van a tomar una resonancia mañana para ver cuánto tiempo estará fuera. Lo más seguro es que no esté para Chicago. Juan Pablo (Vargas) me dijo que sintió que se le abrió el aductor”.

El cuadro ‘embajador’ ya suma dos empates en sus primeras salidas, igualó sin goles ambos compromisos y ahora jugará un amistoso el próximo miércoles. Luego, el siguiente sábado, visitará a Alianza Petrolera, posteriormente disputará otro amistoso ante Zaragoza y el 6 de agosto jugará ante Tolima en El Campín.