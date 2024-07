Millonarios sufrió una dolorosa derrota en condición de visitante ante Alianza F.C., compromiso que empezó ganando, pero en el segundo tiempo el cuadro de Valledupar se lo dio vuelta, hecho que tiene muy molestos a los aficionados, no solamente por el resultado, sino que por el pobre nivel futbolístico que mostró el equipo ‘azul’.

Ante un resultado adverso contra Alianza, que era uno de los equipos que era colero en la tabla de posiciones, más la derrota en el clásico con Atlético Nacional y el decepcionante primer semestre, muchos hinchas de Millos ya perdieron la paciencia con el entrenador Alberto Gamero, es por esto que por medio de las redes sociales están pidiendo su salida.

Alberto Gamero habló de su futuro

Después de la derrota en Valledupar, Alberto Gamero habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí aseguró que deben mejorar los errores de su equipo, pero dejó muy en claro que no tiene pensado abandonar Millonarios, por el contrario, resaltó que se siente con más ganas que antes de trabajar y encontrar la manera de resolver los problemas que tiene.

“No vivo con preocupación, vivo con deseo de trabajar y esto es de trabajo, si me voy de aquí preocupado, lo que hago es preocupar a mis jugadores, saben que cometimos errores, saben que tenemos que mejorar y esto es de trabajo, al contrario, a medida que pase el tiempo, me siento mucho más a gusto con ellos”, dijo inicialmente Gamero.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios en la fecha 2 ante Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Leonardo Castañeda.

Quien después agregó: “Hoy tengo más satisfacción que en los primeros años que estuve, siento más alegría y más deseo de seguir aquí porque esto de perder un partido o dos nos ha pasado en muchos torneos y gracias a Dios siempre nos hemos metido. A veces empezamos mal, pero nos recomponemos. Esto es como dice el genio, debemos levantarnos a arreglar el daño, mañana tengo que salir a trabajar. Sé que tenemos buen equipo y que podemos jugar mejor”, expreso el DT del ‘azul’, que seguirá al mando de la plantilla.

Las fallas de Millonarios

Gamero también reconoció algunos de los errores que está teniendo en cuadro ‘embajador’, el cual aseguró que, a pesar de que el equipo tiene la pelota, no genera daño en el área rival, además, indicó que cometen muchos errores perdiendo la pelota en momentos que no se puede, porque terminan en gol en contra.

“Tuvimos mayor posesión de balón, pero no la usamos bien, esa es la realidad, la tuvimos en un sector de la cancha donde no hacía daño. Estamos intentando que el equipo juegue mejor, que no pierda tantos balones, si nos damos cuenta la jugada del primer gol es una perdida de balón nuestra, estamos intentando que el equipo cree más opciones de gol. Puede que Alianza nos haya llegado, pero Novoa no sacó ningún tiro para el arco. Nosotros no llegamos, no tuvimos la contundencia de otros partidos, este es el que menos opciones de gol hemos tenido”.