Millonarios sufrió una muy dolorosa derrota en condición de local ante el Once Caldas ante su público en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, resultado que dejó muy preocupados a sus hinchas, los cuales ya expresaron su malestar por el rendimiento del equipo y algunos apuntaron fuertemente al entrenador Alberto Gamero.

El conjunto capitalino generó varias oportunidades de gol, pero no tuvo efectividad con sus delanteros, mientras que en la fase defensiva dio muchas ventajas, algo que se ha presentado en las últimas presentaciones del equipo, al cual también se le ha visto lo corta que es su plantilla y el poco recambio que tiene.

Hinchas de Millonarios se fueron contra Alberto Gamero

Tras el final del compromiso, el técnico samario vivió uno de los momentos más incómodos y difíciles desde que está en Millonarios, debido a que algunos hinchas se desataron en improperios contra Gamero, en donde le reclamaban por el mal rendimiento del equipo, pero especialmente por no haberle pedido refuerzos de categoría a la dirigencia, algo de lo que está sufriendo el equipo en la actualidad.

Ante los fuertes reclamos, Alberto no ocultó su tristeza en la rueda de prensa posterior al encuentro, allí aseguró que para él es difícil salir del Campín en medio de insultos de algunos hinchas, por lo que se siente muy dolido, pero confía en que su equipo va a salir del complicado presente.

“De este momento vamos a salir. Para mí no es fácil que yo hoy salga del estadio El Campín y me griten tantas cosas. Para mí hoy es un momento duro. Si algo he tenido en este Millonarios, es que he querido que mi equipo respete a la afición… Lo digo, hoy salí dolido… ¡Mucho!”, dijo Gamero en rueda de prensa ante los medios.

Opiniones divididas en los hinchas de Millonarios

Ante el pobre presente del equipo, algunos hinchas se han mostrado de acuerdo con las críticas a Gamero, así se ha apreciado en las redes sociales, en donde le cuestionan no exigir más contrataciones y de ahí los resultados actuales. Por su parte, otros aficionados piden que respalde a Alberto y su proceso, el cual ha dejado buenos réditos al club en los últimos años y confían en que el entrenador los sacará de la floja actualidad.