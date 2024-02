Pasa una nueva fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I y Millonarios ha vuelto a tropezar. La situación del ‘Embajador’ empieza a preocupar fuertemente a los hinchas tras la derrota contra Once Caldadas. El entrenador, Alberto Gamero ha resaltado el único problema que lleva a los Azules a su complicado presente.

Está claro que el inicio de temporada de Millonarios está lejos de ser el ideal. Si bien los Azules arrancaron bien el año, el equipo se ha venido a menos con el paso de las fechas. Ahora ocupan la posición número 13 de la tabla de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I.

El último tropiezo del equipo de Alberto Gamero fue este martes en El Campín ante Once Caldas. Los locales perdieron por diferencia 0-2 y crecen las preocupaciones en el entorno del club por la falta de claridad en el juego, especialmente en la ofensiva,

Gamero fue claro con el problema de Millonarios

Alberto Gamero, en la conferencia de prensa tras la derrota, aclaró que no ve ningún problema con el planteamiento general del equipo. Sin embargo, el único detalle que ve el entrenador sobre la situación actual de los ‘Millos’ es la falta de efectividad frente al arco.

“Para nosotros hay mucha tristeza, no habíamos sufrido un bache de estos. En esto hay que ser fuerte, yo soy muy fuerte en estos momentos y lo único que siempre he dicho, por ejemplo, del partido de hoy, y es que hay un problema grande, que no la metemos y los partidos se ganan con goles” fueron las palabras del DT.

El entrenador recalcó que solo critica la falta de gol. “Hoy, reprocharle algo al equipo ¿Qué es?, ¿por qué no se hacen los goles?, nada más. Ni siquiera el gol de ellos o el penalti tiene que haber reproche, son dos jugadas aisladas: la primera, un mal control, un mal rechazo, nos cogieron mal parados y la segunda, el penalti fue una imprudencia cuando nosotros ya estábamos volcados al ataque“.

“Me van a tildar de terco, de loco y hasta de pronto de bruto. La situación es que nosotros no metemos un gol y nosotros creamos las situaciones de gol, eso hace parte del juego. Si nosotros queremos redondear esto tenemos que meter un gol. No sé quién habrá sido la figura hoy, pero me parece que para mí es el arquero. Fuimos a Tunja, figura el arquero; aquí con Águilas, figura el arquero y cuando el arquero es figura, algo está pasando con esos equipos, pero nosotros no la metemos. Yo no te voy a decir que todo está color de rosa, algo está pasando, pero lo que yo encuentro como técnico de Millonarios, es que no metemos un gol” añadió.