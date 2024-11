Alberto Gamero no tiembla y manda contundente mensaje a Nacional, América y Santa Fe

Millonarios enfrentará esta definitiva jornada con varias novedades. Daniel Giraldo no estará en convocatoria y hay dudas por Leonardo Castro, quien parece tendrá reposo en esta fecha. Daniel Cataño puede ser la sorpresa en la convocatoria y Radamel Falcao García se perfila en el once titular nuevamente en la ciudad de Villavicencio.

“Nosotros jugamos con Chicó, no sabemos el resultado de esta fecha, pero América termina con Caldas, Santa Fe termina con Jaguares , que también tienen su localidad. Van a ser dos partidos muy duros, complicados. Entonces, nosotros todavía tenemos la esperanza de que en la última fecha vamos a pelear por esa bonificación”, dijo Gamero.

En el caso de Millonarios, se verá las caras con Boyacá Chicó en la ciudad de Villavicencio. No habrá fiesta en la ciudad de Tunja, debido a que el estadio La Independencia será usado para actividades del Festival Internacional de la Cultura. Los aficionados se darán cita en el estadio Bello Horizonte de la capital del Meta. Tras el 0-0 con Pereira, el técnico Gamero mandó un contundente mensaje a sus eternos rivales: Nacional, América y Santa Fe.

Fue una mala noche para Millonarios en El Campín de Bogotá. El calor de la hinchada en las gradas no fue suficiente para inspirar a Radamel Falcao García y su definición. El Tigre, en su regreso a la titular, jugó 90 minutos, hizo feliz a muchos hinchas y estuvo cerca de marcar, pero todo salió mal. Por la fecha 17 de la Liga Colombiana II-2024, el equipo azul empató 0-0 con un complicado Deportivo Pereira.

