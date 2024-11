Falcao García se pronunció y dio sus razones por la falta de gol en Millonarios

La propuesta de Millonarios no tuvo el rendimiento esperado y el último filtro siempre le falló, con una marca zonal exacta del Pereira y pocas variantes en las ideas para romper la defensa rival. Balón al área era rechazo fijo de José Moya y Santiago Aguilar. El portero Salvador Ichazo solamente tuvo que estar atento para recoger los balones, ante las escaramuzas del local.

Mala noche para Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá. El calor de la gente en las gradas no fue suficiente para quitar el frío de la cancha e inspirar a Radamel Falcao García . El Tigre, en su regreso a la titular, jugó los 90 minutos, hizo feliz a muchos hinchas y estuvo cerca de marcar. Por la fecha 17 de la Liga Colombiana II-2024, el equipo azul empató 0-0 con un complicado Deportivo Pereira, que también trató de hacer daño en el arco de Álvaro Montero.

