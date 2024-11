Millonarios es uno de los equipos que se clasificó para los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2024 e irá por el título, es por esto que los hinchas están preocupados ante las constantes lesiones que se han presentado en el equipo, situación que podría perjudicar las aspiraciones de poder quedar campeones.

A lo largo del 2024, el cuadro ‘embajador’ ha tenido muchos problemas de lesiones con varios de sus jugadores, inconvenientes que han afectado al equipo en Copa Libertadores y las competiciones de locales, debido a que se ha dado con jugadores muy importantes para la plantilla y en el esquema de Alberto Gamero .

Los lesionados en Millonarios

En la última rueda de prensa de Millonarios, después del empate contra Deportivo Pereira, el entrenador Alberto Gamero habló de los futbolistas que están lesionados, en donde los que más preocupan a la afición son Leonardo Castro y Daniel Cataño, jugadores muy importantes en el ataque del cuadro ‘embajador’.

Pensando en lo que será el duelo ante Boyacá Chicó en Villavicencio, Gamero indicó que Cataño no estará, también están en duda Jorge Arias y Leo Castro, aunque no se descartan que alcancen a recuperarse. Por su parte, las otras dos bajas que tendrá el ‘azul’, pero porque están con sus selecciones, son Álvaro Montero y Juan Pablo Vargas.

Leonardo Castro de Millonarios. Foto: VizzorImage / Andrés Rot.

“Arias está entrenando con el grupo, a ver si le da, ya que no estará Vargas. Leo tiene un esguince pequeño, si está mejor de aquí al jueves estará, si no, no hay que arriesgar” , indicó Gamero , por lo que para el duelo en el Bello Horizonte podría presentar una nómina mixta, teniendo en cuenta que después se dará el inicio de los cuadrangulares.

¿Cuándo regresa Daniel Cataño?

Sobre el ’10’ de Millonarios , Alberto Gamero indicó: “Con Cataño quedamos que no va a estar contra Chico y lo más seguro es que esté la primera fecha de cuadrangulares” , expresó el DT del ‘azul’, lo que es una buena noticia para el equipo de cara al inicio de la fase de grupos.