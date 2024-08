Un emoji con la cara de ‘silencio’ fue lo que puso el portero en una de sus historias. Se recuerda que hasta la fecha, Montero no ha sumado minutos en el equipo de Alberto Gamero y la especulación aumenta. Algunos lo interpretan como si estuviera pidiendo prudencia por lo que se habla sobre el club, otros lo vinculan con los rumores sobre su futuro en Fluminense.

Millonarios activa la preocupación debido al complicado comienzo de temporada. El equipo azul cuenta con una pequeña crisis de resultados que no puede seguir creciendo. Incluso, ya se habla de una posible salida del técnico Alberto Gamero. Apenas en cuatro fechas disputadas, el ‘Embajador’ solamente suma cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. Además de este difícil panorama, hay dudas sobre la continuidad de Álvaro Montero.

