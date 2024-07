Millonarios pasa por un muy flojo momento futbolístico en el inicio de la Liga Colombiana II-2024, razón por la que sus hinchas se encuentra preocupados y temen que se mantenga lo ocurrido en el primer semestre, en donde quedaron eliminados y últimos de la Copa Libertadores, y no tuvieron una buena presentación en los cuadrangulares.

El gran apuntado por el rendimiento del ‘azul’ es el entrenador Alberto Gamero, técnico estaría tambaleando su continuidad por primera vez en Millos, razón por la que han empezado a sonar algunos nombres que podrían llegar al conjunto bogotano a asumir la dirección de la plantilla, algo que también pide una gran parte de la afición.

El mensaje del dueño de Millonarios

El periodista Carlos Antonio Vélez se refirió a lo que pasa en el club ‘embajador’ por medio de su programa ‘Palabras Mayores’ de la emisora Antena 2, allí en medio de su intervención sobre lo que ocurre en Millos, estaba hablando por medio de un chat con el mayor accionista de la institución, Gustavo Serpa, el cual le pidió que enviara un mensaje.

Serpa aseguró que sobre el futuro de Alberto Gamero, todo se sabrá sobre si sigue o se va, después de que se disputen los partidos ante el Deportes Tolima y América de Cali, además, indicó que hasta el momento no han hablado por otro entrenador, tratando de acabar así con los rumores en los que se indicaba que ya tenían conversaciones con otros DT’s.

“Estaba chateando con Gustavo Serpa, me dijo que lo mencionara. Me dice que mencione dos cosas. La primera, le pregunté por Gamero y me contestó: ‘en dos partidos hablamos, ahora no hay nada’. Esta mañana temprano me escribió: ‘te ratifico que no ha habido contacto con ningún técnico, me puedes citar’”, expresó Carlos Antonio.

Los próximos partidos de Millonarios

Los dos partidos que definirán el futuro de Alberto Gamero en Millonarios, será primero contra el Deportes Tolima el próximo viernes 2 de agosto a las 8:00 PM en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, y el segundo ante el América de Cali en condición de visitante, duelo que aún no tiene definida una fecha y estadio.