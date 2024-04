Por otra parte, apenas comenzó el segundo tiempo, Millonarios comenzó a ser incisivo y estaba más cerca el segundo gol que del descuento del Deportivo Pasto. El local, sin posibilidades, prefirió armar un buen esquema defensivo y no darle opción al visitante, que desde el esquema se veía con más fuerza. Fue hasta el minuto 53 cuando Juan Pablo Vargas logró marcar y colocar el 2-0.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.