Así queda Millonarios en la tabla de posiciones y cuándo será el próximo partido

Empató La Equidad, pero eso no fue suficiente para hacer temblar a Millonarios, que pudo mostrar mejoras defensivas y transiciones rápidas por la zona interior, además de la velocidad por las bandas. El club ‘Embajador’ anotó el tercero definitivo gracias a la ‘vaselina’ de Daniel Ruiz antes de que sonara el pitazo final. De esta manera, los dirigidos por el técnico Alberto Gamero entran en el grupo de clasificados con un partido menos.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.