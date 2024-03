Buenas noticias para Millonarios: Gabigol, figura de Flamengo, fue suspendida y no jugaría por 2 años

Todo parece indicar que Millonarios solo le apuntará a la Copa Libertadores en el primer semestre del 2024 porque cada vez hay menos posibilidades de clasificar a los cuadrangulares de la Liga Colombiana. Con este contexto, llegó una buena noticia porque una figura de Flamengo, el primer rival en el Grupo E, como lo es Gabigol fue suspendida y no jugaría por dos años.

Millonarios quedó en el Grupo E con Flamengo, Bolivar y Palestino, de Chile, tras el sorteo de la Copa Libertadores 2024 y el inicio no será nada fácil. Los dirigidos por Alberto Gamero comienzan contra el equipo brasilero el martes 2 de abril a las 5:00 P.M. en el estadio El Campín y, por ahora, tendrían una preocupación menos por la ausencia de uno de los delanteros estrella del ‘Mengão’.

En Flamengo no cayó nada bien la noticia que iniciarán la Copa Libertadores contra el equipo ‘Embajador’ en condición de visitante. “Además de la altura de Millonarios, hay una logística complicada y este partido será en medio de la final del Campeonato Carioca“, afirmó Rodolfo Landim, el presidente del equipo brasilero.

Con el contexto que jugarán la final contra Nova Iguaçu del Campeonato Carioca el 31 de marzo y el siete de abril, no se descarta la posibilidad que Flamengo lleve una nómina con más alternativas que titulares para el partido contra Millonarios. Gabigol no venía siendo parte del once inicial, así que era uno de los nombres que se esperaban ver desde el arranque en el estadio El Campín, pero apareció la noticia bomba.

“Gabigol fue suspendido por dos años por fraude en pruebas de dopaje. El juicio, que comenzó la semana pasada, concluyó este lunes. El delantero del Flamengo fue juzgado esta tarde (25 de marzo) por el Tribunal Deportivo Antidopaje, en una sesión que duró poco más de dos horas”, informó Letícia Marques, del portal Globo de Brasil.

¿Hasta cuándo sería la suspensión de Gabigol?

Según Letícia Marques, del portal Globo de Brasil, la acusación contra Gabigol fue por violar el artículo 122 del Código Antidopaje brasileño que trata sobre el “fraude o intento de fraude de cualquier parte del proceso de control”. La votación terminó cinco votos a cuatro a favor de imponer un castigo en contra del delantero brasilero y, a pesar de que puede apelar la sanción, la suspensión inicial es de dos años y entró en vigor desde el 8 de abril de 2023. Volvería a jugar hasta abril de 2025. Esto quiere decir que Gabigol no jugaría contra Millonarios el 2 de abril ni el 28 de mayo en los dos duelos por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Gamero confirmó el jugador de Millonarios que no llega para el inicio de la Libertadores

Si Flamengo no puede contar con Gabigol para el inicio de la Copa Libertadores 2024, en Millonarios tampoco son buenas las noticias, ya que Alberto Gamero confirmó el jugador que no llega para el partido contra el equipo brasilero del 2 de abril. “Según los tiempos, (Danovis) Banguero no llegará al inicio de Libertadores“, reveló el entrenador de los ‘Embajadores’ en el programa ‘El VBAR Caracol’.