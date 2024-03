Millonarios está atravesando una seria crisis de resultados en esta Liga BetPlay Dimayor 2024-I. El ‘Embajador’ ve sumamente complicada su clasificación a los cuadrangulares y hay muchas dudas en torno al proyecto de Alberto Gamero. Ahora, el entrenador podría tener sus días contados en el banquillo de El Campín.

Han sido muchos los factores que han llevado a Millonarios a la situación qque atraviesa en la actualidad. Son muchos los que justifican los malos resultados con la plaga de lesiones que han tenido los Azules desde las primeras semanas del año.

Ahora, son muchos los que dudan sobre el futuro de Alberto Gamero en el banquillo de los Millos. El entrenador, luego de 4 años al mando del primer equipo, podría estar sintiendo el desgaste de estar al mando de uno de los principales equipos del país.

¿Fin de la era Gamero?

El periodista, Daniel Pérez ha revelado que Alberto Gamero podría tener los días contados en Millonarios. Sin embargo, no se trataría de un despido por los malos resultados, sino una decisión del propio entrenador de tomar un nuevo rumbo fuera del ‘Embajador’.

“Es muy factible que Alberto Gamero el 30 de diciembre diga no más después de cinco años exitosos con Millonarios. ¿Por qué? Porque ya hay un desgaste, hay un desgaste de concepto, hay un desgaste de la relación. Eso no quiere decir que lo quieran sacar, ni cajón nada, no. Así es el fútbol, así funciona” aseguró.

La fuente señala que Gamero tiene el deseo de asumir un reto en el exterior y sería este el motivo por el que se marcharía al finalizar su contrato en el mes de diciembre. “Ha tenido ofertas del exterior y no una, ni dos, varias. Y él, por ese amor al equipo se ha quedado, pero creo que este puede ser el último año de Gamero“.

Ciclo exitoso en Millonarios

En sus 4 años al mando de Millonarios, Alberto Gamero ha conseguido 3 títulos. El entrenador guió al club a ganar una Copa Colombia, la Liga BetPlay Dimayor 2023-I y la Superliga Colombiana. Ahora restará saber qué sucederá en su último año de contrato.

De momento, a pesar de que no están matemáticamente eliminados, parece sumamente complicado que el ‘Embajador’ logre el boleto a los cuadrangulares finales. Sin embargo, aún restan varios títulos por disputar en este 2024, no solo en Colombia, ya que también jugarán la Copa Libertadores.