“El futbolista está expuesto a cualquier lesión porque este es un deporte de contacto. Desafortunadamente, nos ha tocado a nosotros. Ya van llegando los jugadores. Danovis Banguero se va recuperando, de pronto para este partido no, pero para el próximo de pronto“, fueron las palabras de Alberto Gamero.

Vale resaltar que Danovis Banguero se lesionó en el partido de vuelta de la Superliga contra Junior de Barranquilla y no ha vuelto a tener minutos, lo que ha generado un gran problema en la línea defensiva. Gamero declaró que para la décima fecha de la Liga I-2024 contra La Equidad, podría estar de vuelta.

Por otra parte, no es un secreto que las lesiones se han convertido en uno de los principales problemas de Millonarios en este inicio de 2024. En la previa del partido ante Once Caldas, el entrenador Alberto Gamero dio detalles sobre la recuperación de Danovis Banguero .

Por su parte, Once Caldas no ha podido ver más posibilidades claras para aumentar el marcador en El Campín. Millonarios ha intentado empatar, ser agresivo y peligroso, pero nada que cede Aguirre en la portería. Eso sí, el local deja espacios que podrían ser claves para Dayro Moreno, quien flota en medio de Llinás y Vargas.

Eso sí, más allá del golazo de Billy Arce y el pase de Dayro Moreno, Once Caldas ha logrado sufrir en este compromiso, siendo el arquero James Aguirre la gran figura del juego. La ansiedad de Millonarios ha forzado al visitante a sostenerse en defensa, el local lo ha intentado por todos los medios, pero el arco ha estado cerrado.

Millonarios sufre contra Once Caldas en partido por la novena fecha de la Liga Colombiana I-2024, que se juega en El Campín de Bogotá. El equipo azul se presenta ante su fiel hinchada tras la visita a Tunja, donde cayó 0-1 de manera sorpresiva. Los hinchas del ‘Embajador’ aumentan la preocupación luego del primer tiempo del compromiso, en el que el club de Manizales se fue ganando tras un gol anotado por el ecuatoriano Billy Arce.

