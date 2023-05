Millonarios derrotó este martes nuevamente a Peñarol por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, esta vez lo hizo 3-1, pero en el estadio El Campín. Luego del repaso técnico y táctico en Montevideo cuando le ganó 0-2, lo volvió a repetir en Bogotá donde pudo terminar en una goleada histórica.

Los ‘embajadores’ ya iban ganando 3-0 antes de la primera media hora con goles de Jorge Arias, autogol de Hernán Menosse y un tanto de Luis Paredes. Los dirigidos por Alberto Gamero siguieron atacando y se pudieron llevar más goles, pero no lograron convertir.

En el segundo tiempo, tras un torrencial aguacero que terminó por suspender el juego por más de una hora, el conjunto uruguayo logró descontar y se alcanzó a ilusionar con el empate, pues el terreno de juego afectó más al conjunto local que es de jugar con el balón al piso, pero por las condiciones tuvieron que cambiar las formas.

En redes sociales se conoció una narración de la radio uruguaya en la que no podían creer lo que estaba pasando en Bogotá, desde el primer gol ya pronosticaban “una noche larga”. En el segundo insistían en que faltaban más y, cuando llegó el tercero, hablaron de un “resultado histórico si esto no cambia”. Además, reconocieron que Millonarios todavía no aceleraba a fondo.

Con ese resultado, Peñarol terminó eliminado y por ahora no suma ni un solo punto y tiene -11 en la diferencia de gol, sorpresiva participación del actual campeón del apertura en Uruguay. Por su parte, Millonarios es líder con 10 unidades y +7 en la diferencia de gol, misma posición en los cuadrangulares de la Liga Colombiana.