Daniel Cataño se confesó y contó el motivo por el que no quiso patear en los penales

Millonarios se coronó campeón de la Liga Colombiana, después de vencer a Atlético Nacional desde los penales, en lo que fue un partido muy difícil para el cuadro ‘azul’, pero que tuvo como recompensa el buen trabajo que hizo a lo largo del campeonato, comandados por el entrenador Alberto Gamero.

Uno de los futbolistas que tuvo un destacado rendimiento a lo largo del torneo, fue el mediocampista Daniel Cataño, el cual no vivió días fáciles después de su salida del Deportes Tolima, debido al penal que falló, precisamente en la final del primer semestre del 2022 ante Atlético Nacional, el cual terminó decretando su salida del club ibaguereño, tras algunas declaraciones que no gustaron a los aficionados del ‘vinotinto y oro’, lo que motivó que saliera hacia el ‘embajador’.

El ’10’ de Millonarios no quiso arriesgarse nuevamente, es por esto que precisamente por lo ocurrido con el Tolima, fue que decidió no cobrar uno de los penales en la definición que le dio el título al ‘azul’, así lo confesó el futbolista en una entrevista para el canal Win Sports, minutos después de haber salido campeón.

“Hace un año estaba llorando a esta misma hora, recibiendo miles de amenazas. Este grupo siempre me ayudó y me respaldó desde que llegué”, dijo Daniel, que recordó que estuvo en el camerino llorando cuando falló el penal, en esa ocasión también contra Kevin Mier, por lo que prefirió no cobrar.

Aquí el video con las palabras de Daniel Cataño: