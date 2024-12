“Juan Pablo está con los fisioterapeutas, estará en el entrenamiento y de ahí miraremos si viaja a Medellín, pero somos optimistas de que pueda llegar”, dijo Alberto Gamero sobre Vargas, tras la pregunta del periodista Daniel Felipe Molina del Diario AS.

En lo que al lateral se refiere, ya entró en convocatoria en el más reciente partido en Bogotá y no se descarta la titularidad en Medellín. Por su parte, Juan Pablo Vargas volvió lesionado luego de la convocatoria a la Selección Costa Rica de noviembre. Álvaro Montero dio un síntoma de tranquilidad tras un golpe en El Campín y estaría de regreso al arco en el Atanasio Girardot.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.