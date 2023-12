Sin duda alguna, Millonarios fue el gran animador del fútbol profesional colombiano en 2023. Tras ser campeón de la Liga en el primer semestre del año, llegó al cierre de la temporada con el objetivo de volver a ganar la Copa y quedarse también con la estrella de fin de año. Sin embargo, esas altas aspiraciones de Alberto Gamero y sus dirigidos se esfumaron en cuestión de dos semanas. Perdió la final de Copa ante Nacional y quedó eliminado en los cuadrangulares semifinales. La campaña Albiazul llegó a su fin y ahora es momento de enfocarse en 2024.

Lastimosamente, Millonarios no pudo despedir el 2023 como quería. El cansancio pegó fuerte en una plantilla que afrontó 78 partidos en todo el año. La temporada acabó con tres derrotas al hilo, tras caer ante Medellín, América y Atlético Nacional. Hubo pocas variantes y esa falta de respaldos en el banquillo de suplentes fue una de las grandes falencias que tuvo el elenco bogotano en el segundo semestre de 2023.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.

Los pide a gritos: Alberto Gamero quiere refuerzos ‘de calidad’ para 2024

Millos ya le puso punto final a 2023 y eso no tiene vuelta de hoja. Alberto Gamero lo sabe y tiene claro que es momento de concentrarse en los objetivos de 2024. Tras perder contra Atlético Nacional en El Campín, el DT sonero habló de todo con la prensa e hizo énfasis en el pedido fuerte y expreso que le hizo a la dirigencia. Si quieren elevar el nivel, para el próximo año habrá que firmar refuerzos de calibre para pelear por todo. Sobre todo para afrontar la Copa Libertadores con la garantía de que este torneo no será una distracción en los torneos locales.

“Esto no será hoy ni mañana. Nosotros hemos hablado con los dirigentes. Ellos y nosotros sabemos, indudablemente, que tenemos que traer unos jugadores para reforzar la plantilla. Eso no vamos a negarlo. Hay que tratar de buscar esos jugadores que estemos seguros de lo que van a hacer y que no nos vamos a equivocar”.

Millonarios tendrá la oportunidad de comenzar 2024 con nuevo título

Por ser campeón de la Liga en 2023, Millonarios tiene asegurado su boleto para jugar la Superliga en 2024. Este será el primer gran reto que tendrá Alberto Gamero con su plantilla y en buena parte servirá para medir la vara del equipo. Hay muchas expectativas por lo que pueda hacer el equipo Albiazul en el primer semestre del Año Nuevo.

Por supuesto, Gamero ya tiene la mira puesta en ese título. En la Superliga se enfrentarán contra el equipo que salga campeón de la Liga Betplay 2023-2 (entre Independiente Medellín y Junior de Barranquilla).