La Liga Colombiana I-2024 no había dado el puntapié inicial y Millonarios empezaba a tener cada vez más jugadores en el departamento médico por lesiones. Los soldados se iban a seguir cayendo, y ante las lesiones de futbolistas titulares como David Mackalister Silva y Daniel Cataño, Alberto Gamero dijo un duro mensaje.

A pesar de contar con ausencias importantes como la de Juan Pablo Vargas y Juan Carlos Pereira, Millonarios se impuso frente a Junior de Barranquilla y logró el primer título del año en la Superliga 2024. La premisa de Gamero se estaba empezado a cumplir y los resultados en la liga lo iban a respaldar.

Primero llegó una victoria cinco a cero contra el Deportivo Independiente Medellín y luego se dio un empate 1 a 1 contra Alianza FC con la mala noticia que Mackálister Silva se lesionó a los seis minutos de juego. Otro titular que ingresaba a la enfermería, metafóricamente hablando, que tenía Millonarios al inicio de la liga local.

David Mackalister Silva sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral derecho que le impidió jugar los clásicos contra América de Cali y Atlético Nacional. El equipo ‘Embajador’ salió con dos victorias de estos duros partidos y le dio más argumentos al entrenador Alberto Gamero para enviarle un mensaje a todos los lesionados de Millonarios.

En la previa a la séptima fecha de la Liga Colombiana I-2024 en la que Millonarios jugará contra Águilas Doradas el viernes 16 de febrero a las 6:10 P.M., la cuenta de X del programa radial ‘El VBAR Caracol’ publicó que Andrés Llinás, Larry Vásquez, Santiago Giordana, Leonardo Castro y Delvin Alfonzo están en duda para este encuentro; mientras que a Danovis Banguero le quedan dos semanas de recuperación y a Mackalister, Cataño y Pereira les resta unas semana más. Para estos últimos nombres y los otros lesionados del equipo fue el fuerte mensaje de Gamero.

El duro mensaje de Gamero para Mackalister y todos los lesionados en Millos

Luego de la victoria 0 a 1 contra Atlético Nacional, a Alberto Gamero le preguntaron por los jugadores lesionados en Millonarios como David Mackalister Silva y Daniel Cataño, entre otros, y el mensaje fue duro y contundente: “Siempre les digo a ellos. No me preocupo tanto por las ausencias, enfatizo más en los que van a jugar porque son importantes también. Para mí es importante el que va a jugar, no el que este lesionado. Cuando se mejore va a ser importante para mí. Hoy no. Estamos esperando la recuperación de todos los que están allá”.

La multa que Millonarios pagaría por la expulsión de Álvaro Montero vs. Nacional

Álvaro Montero fue expulsado en la victoria de Millonarios contra Atlético Nacional del 11 de febrero de 2024. Al ser tarjeta roja directa, el arquero podría ser considerado como “culpable de conducta violenta contra los jugadores rivales” y recibiría una sanción de dos a cuatro fechas más una multa económica de $563.329 pesos a $866.660 pesos, según el Artículo 63 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.