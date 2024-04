Pareciera que las imágenes y el análisis de José Borda despejan las dudas ante la jugada. Pero la raíz de la polémica va más porque no hubo VAR en este partido. Seguramente, es una acción de juego que permitiría la revisión del videoarbitraje. Juzguen ustedes.

