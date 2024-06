El once de lujo que tendría Millonarios con Radamel Falcao, Adrián Arregui y Andrés Ibargüen.

Estos tres jugadores podrían unirse a futbolistas ya consolidados como Leonardo Castro, Daniel Cataño, Mackalister Silva, Juan Pablo Vargas y Andrés Llinás. Realmente, sería un once de lujo y firme candidato para pelear por el título.

“Todo el mundo sabe que Millonarios es el equipo de mi corazón desde la niñez. Estas cosas son más complejas y son temas que se hablan con la familia, es importante la decisión de ellas. Con el doctor Serpa hemos tenido charlas desde hace mucho tiempo, así que seguramente se estará hablando muy pronto. Me imagino, vamos a ver. Depende también de las intenciones que tenga él”, dijo Falcao García en la rueda de prensa.

