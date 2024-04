De un momento a otro pasaron de estar casi eliminados a ser señalados por supuestos favorecimientos arbitrales. Millonarios está cada vez más cerca de clasificar a los cuadrangulares de la Liga Colombiana I-2024, pero jugadores del Junior de Barranquilla y hasta un periodista retirado como Iván Mejía los señalaron de ser favorecidos por los árbitros. David Mackalister Silva tuvo la respuesta perfecta.

¡A los hechos! Millonarios y Junior se enfrentaron por la fecha 17. El equipo ‘Tiburón’ tenía la posibilidad de dejar prácticamente eliminados a los ‘Embajadores’ y estar a un paso de asegurar la clasificación a los cuadrangulares. Esto no sucedió y el gran partido del 17 de abril se vio opacado por una polémica protesta.

Frente a una supuesta falta en la jugada anterior al primer gol de Millonarios que el árbitro Jorge Duarte no sancionó a pesar de que el asistente Richard Ortiz le habría indicado que era infracción sobre Edwin Herrera, los jugadores de Junior decidieron protestar sacando el balón de la mitad de la cancha, entregándoselo a Millonarios y quedándose parados. Además, también acudieron todos a la conferencia de prensa y Carlos Bacca tomó la palabra.

“Millonarios no merece que tengamos que hacer esta rueda de prensa así porque es un gran equipo, pero lastimosamente no es lo mismo jugar contra Millonarios en su campo cero a cero que uno a cero en contra. Ahí está la dificultad. A veces los partidos se pierden por pequeños detalles, hoy (17 de abril) ese detalle del primer gol a nosotros nos sacó del partido. En el entretiempo no hablamos más nada, solo de eso. Mira que al minuto (del segundo tiempo) nos metieron el segundo y cambió toda la historia del partido“, afirmó Bacca y el mensaje de David Silva estaba por llegar.

Millonarios volvió a ser protagonista de una nueva polémica arbitral cuando no expulsaron a Daniel Cataño al minuto 33 tras un codazo a Jean Pestaña en la victoria por dos goles a uno contra Deportivo Pereira y Víctor Cantillo tuvo algo que decir al respecto: “Si vieron el partido de Millonarios, Cataño, que es un crac y un jugador diferente, para mi es una jugada de roja directa. Dicen que Junior llora, pero son jugadas claras“. El capitán albiazul tuvo el mensaje perfecto para estas palabras.

El mensaje de Mackalister para todos los que se quejan de los árbitros

“Este es un tema muy álgido en este momento. Creo que la verdad unos van a opinar si se sintieron afectados, otros van a opinar sino se han sentido afectados, pero si hacemos una línea larga del tiempo en algún momento todos nos hemos visto afectados o favorecidos. Creo que también a veces la calentura de los partidos, porque de verdad no saben las revoluciones que uno maneja allá dentro, es bastante complicada y a veces de pronto se juzga demasiado fuerte las acciones que ellos (árbitros) tienen que decidir en milésimas de segundo, mientras que otras personas tienen la capacidad de estar sentados con las pulsaciones bajas”, dijo David Silva en la conferencia de prensa del 20 de abril.

Lo que espera el capitán de Millonarios si llegan a ser perjudicados por los árbitros

Después del contundente mensaje sobre los errores arbitrales que en algún momento han perjudicado o beneficiado a todos en el fútbol colombiano, Mackalister Silva reveló lo que espera de Millonarios si llegan a verse afectados por los fallos de los árbitros: “Creo que esto ya es un tema de interpretación, ellos (árbitros) se prepararon para esto y nosotros esperamos tener la madurez que cuando digamos nos veamos afectados tener la capacidad de poder decir lo mismo que estamos diciendo hoy (20 de abril)”.