Radamel Falcao García aterrizó sobre las 12:30 am de este 4 de julio 2024 en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

De esta manera, Falcao García llegó sobre 1:30 am al Hotel donde se hospeda Millonarios. Allí tuvo contacto con el técnico Alberto Gamero, el gerente deportivo Ricardo ‘Gato’ Pérez, el jefe de prensa César Ardila y el Director de Fidelización y Proyectos y encargado de ‘Hincha Embajador Dorado’, Salomón Bitar.

En las redes sociales se dio a conocer el plan para que Falcao García pasara desapercibido. Lo primero era aterrizar sobre las 12:30 am de este 4 de julio 2024 en el Aeropuerto El Dorado, inmediatamente, el esquema de seguridad lo tenía que sacar del lugar por la parte de atrás y evitar las puertas principales por seguridad, según la directriz de Opain (Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional).

Locura total en Colombia por el fichaje de Radamel Falcao García en Millonarios. El equipo ‘Embajador’ no perdió la oportunidad y ante el deseo del jugador de estar con la camiseta azul, se movieron rápido, solucionaron temas contractuales y se firmó el contrato con ‘El Tigre’. Sin duda, el mejor jugador de este mercado de pases y de los mejores de la historia.

