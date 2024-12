Mano derecha de Gamero en Millonarios es sancionado por decirle "asesino" a Morelos

No hay duda que una de las rivalidades más picantes del FPC, tomó fuerza en el año 2024. La competencia en el cuadrangular A avivó el mano a mano que palpitan hinchas de Millonarios y Atlético Nacional en la historia. Al final, el pulso lo ganó el gigante ‘verdolaga’ y pelea por el título de diciembre contra Deportes Tolima. En medio de instancia definitiva del campeonato, el Comité Disciplinario puso la mira en Felipe José Palmezano y la serie de insultos contra Morelos.

Una nueva resolución de la Dimayor coloca en apuros a Millonarios y su cuerpo técnico, luego de conocerse una serie de ofensas contra el jugador Alfredo Morelos. Mientras el ‘Búfalo’ pelea por el título de la Liga Colombiana, el equipo azul toma un nuevo aire luego del fracaso en un complicado 2024, donde la hinchada le volvió a responder, pero no se cumplieron los objetivos.

