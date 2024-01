En las últimas horas, Millonarios concretó la venta de Edgar Guerra al fútbol del exterior. Con ese negocio cerrado, la plantilla de Alberto Gamero quedó con un extremo menos, lo que los obligaría a buscar un nuevo fichaje para el 2024. El equipo Albiazul necesita con urgencia un refuerzo en esa posición y ya hay un jugador que mostró su interés público por llegar al Supercampeón de Colombia.

Desde finales de 2023, Millonarios se planteó la búsqueda de un refuerzo en la posición de extremo. Tras la salida de Óscar Cortés a Europa, el equipo no llenó esa vacante y desde entonces está necesitando un jugador que brinde velocidad y gol en esa posición. Sondeó a varios, pero no se pudo concretar. Ahora reaparece un nombre con el que se negoció y que le gustaría estar bajo las órdenes de Alberto Gamero.

¿Déinner Quiñones es el extremo que busca Millos para 2024?

En la hipotética búsqueda de un extremo, es imposible no pensar en el nombre de Déinner Quiñones. Tras su paso con Atlético Nacional, América de Cali e Independiente Medellín, el atacante de 28 se encuentra como agente libre y en la búsqueda de una oportunidad para 2024. Él podría ser el jugador que está buscando Millonarios y que sería un refuerzo importante para la Liga y Libertadores.

Él estuvo charlando con el programa ‘El Vbar’, de Caracol Radio, y allí confesó su admiración por Alberto Gamero. Aseguró que “Millonarios es un equipo que enamora” y reveló detalles de los acercamientos que tuvo con el equipo. Ya hubo un intento de negocio, pero la oferta no prosperó.

“Yo desde muy joven tuve a Gamero y a mí me encanta como trabaja, como trata al jugador. Lo conozco bastante bien y me gustaría poder aprender mucho más de él… Millonarios tiene una plantilla bastante buena y vienen un largo tiempo mostrando buen fútbol con Gamero. Y quién no se enamora, no solo del equipo, sino del fútbol que proponen hoy en día”.

(AUDIO) Déinner Quiñones y sus palabras sobre Gamero y Millonarios