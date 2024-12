Millonarios no pudo contra Independiente Santa Fe y puso en riesgo su paso a la final de la Liga Colombiana II-2024 y ahora deberá esperar hasta la última fecha para conocer si podrá estar en la definición por el título, por lo que habrá mucha expectativa en lo que pueda pasar en el compromiso ante Deportivo Pasto en el estadio Libertad.

El cuadro ‘embajador’ no mostró su mejor cara y por momentos fue superado por los ‘cardenales’, tanto que estuvo muy cerca de perder el partido, sino fuera por la falta de puntería que tuvo Hugo Rodallega en un par de ocasiones que tuvo, razón por la que los hinchas del ‘azul’ esperan que el equipo muestre una cara diferente en la sexta jornada.

Alberto Gamero habló de la ventaja que tendrá Millonarios

Después del final del partido, el entrenador Alberto Gamero habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí se refirió a lo que fue el trámite del partido del que aseguró que “nos agarra el gol a los cuatro minutos de un rebote si nos damos cuenta estábamos con mi línea completa de volantes. Ese gol fue rápido y desde ese momento no encontramos el balón y quedamos en un mundo de nerviosismo”.

A pesar de no ganar, Gamero aseguró que Millonarios tiene una ventaja de cara a la última fecha, como lo es depender de sí mismo, algo que no tiene Atlético Nacional: “Intentamos buscar el resultado, pero no se nos dio. El punto nos deja seguir soñando, quedando el grupo abierto para nosotros como para Nacional. Dependemos de nosotros”.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios en la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Leonardo Castañeda.

La pelea en el final del partido

El momento más ‘picante’ que se dio en el encuentro fue al final, cuando los futbolistas y bancos de los dos equipos se enfrentaron en una pelea, inicialmente en el terreno de juego, pero que después se trasladó a los camerinos, situación de la que Gamero habló y aseguró que no pasó a mayores y que son situaciones que se dan en los clásicos.

“Queremos la paz en el fútbol, pero clásico es clásico y creo que no va a repercutir en nada. Son peleas normales de un clásico y después va a haber tranquilidad para ellos como para nosotros”, explicó el entrenador de Millonarios.