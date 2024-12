La imagen que demuestra que el gol contra Santa Fe no fue anotado por Radamel Falcao García

El reto es muy complicado, pues Millonarios se presentó a este partido en un mejor momento y con las opciones de asegurar el cupo a la final. La victoria no lo confirma todavía, pero prácticamente lo deja a centímetros de hacer realidad el sueño de la hinchada azul. Al finalizar el primer tiempo, el equipo azul iba ganando 1-0 tras un gol polémico, con mucho espacio y posible fuera de lugar.

Se juega el clásico capitalino por la quinta fecha del cuadrangular A de la Liga Colombiana II-2024. Santa Fe espera sumar sus primeros tres puntos y no despedirse de la temporada sin puntos. Además, el equipo rojo necesita de la victoria para confirmar el cupo a la Copa Libertadores 2025.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.