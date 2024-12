La tabla del Grupo A que ilusiona a Millonarios con la final de la Liga II-2024

Millonarios queda líder con 11 puntos y una victoria en la ciudad de Pasto, le será suficiente para asegurar la final. Por otra parte, Atlético Nacional, con 10 puntos, también deberá ganar en El Campín ante Santa Fe y esperar que el equipo azul no gane en el Departamental Libertad.

El equipo azul cedió mucho terreno en la segunda parte y Santa Fe se le fue encima, aprovechando los espacios y las desatenciones de la defensa de Millonarios. El ‘León’ pudo empatar rápidamente apenas comenzando el segundo tiempo y desde ese momento, le metió presión al local, que no tuvo reacción y se le veía apresurado en el frente de ataque.

Millonarios se presentó a este partido en un mejor momento y con las opciones de asegurar el cupo a la final. Pero, Atlético Nacional ganó y eso ya le impedía confirmar el boleto. La victoria no lo confirmaba todavía, pese a ello, prácticamente quedaba a centímetros de hacer realidad el sueño de la hinchada azul. Al final, suma un punto tras el 1-1 en un estadio pintado de azul.

