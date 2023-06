“Esto me impactó”, Alberto Gamero destruido por la eliminación de Millonarios

Millonarios quedó eliminado de la Copa Conmebol Sudamericana tras terminar derrotado ante Defensa y Justicia, resultado que sorprendió a los futbolistas y cuerpo técnico del equipo bogotano, que no tenían en sus planes quedar eliminados de la competición internacional de manera tan temprana.

Tras sentenciarse la eliminación, el entrenador Alberto Gamero dejó ver sus impresiones por lo ocurrido en rueda de prensa, allí no ocultó su tristeza y se vio muy conmovido ante el fracaso, por lo que aseguró sentirse impactado, debido a que no esperaban quedar afuera y confesó tener temor de que esto afecte a los jugadores de cara al segundo semestre.

“Nos queda pensar nuevamente en la liga. Espero que esta eliminación no nos dé duro, pero sí veo que estamos bastante golpeados. Personalmente, estoy muy golpeado porque teníamos demasiada ilusión y desafortunadamente hoy no pudimos conseguir el resultado. Ahora a pensar en lo que viene, en la Liga 2 y mirar unos jugadores que terminan contrato, unos que tienen que renovar. Vamos a mirar. Esto me impactó porque teníamos toda la ilusión de seguir en esta copa”, confesó Alberto.

El entrenador de Millonarios indicó que no tendrán mucho tiempo de recuperación, por lo que ve difícil el inicio del segundo semestre: “Tendremos pocos días de descanso porque ya tendremos un amistoso contra Nacional y luego comenzamos la liga. Habrá poco tiempo de recuperación. Vamos a tener que recuperar al grupo en pleno torneo y vamos a tratar de hacer las cosas bien. Este comienzo no va a ser fácil”.