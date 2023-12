Falcao se confiesa y cuenta la verdadera razón por la que no fue a Millonarios

Falcao García es uno de los mejores jugadores de la historia de Colombia, incluso hay quienes lo ponen en el número uno de los más top. Sus inicios se dieron en el Fútbol Colombiano, pero su carrera se fortaleció en el balompié internacional por lo que el sueño de muchos, en especial los de Millonarios, era verlo jugando en nuestra liga.

No fue un secreto que los directivos del club ‘embajador’ estuvieron en conversaciones con el ‘Tigre’. Gustavo Serpa viajó hasta Madrid para hablar personalmente con el jugador, hablaron del proyecto deportivo e institucional que tiene Millonarios y las condiciones en las que vendría Falcao, pero al final no se pudo dar y, meses después, el goleador histórico de la Selección Colombia, contó la razón por la que decidieron rechazar la propuesta.

En charla don Dinas, Falcao contó la razón por la que rechazó la posibilidad de jugar en el equipo del cual es hincha y ha querido jugar, pero que no se ha dado. Lo del secuestro del padre de Luis Díaz fue un tema que lo puso a pensar aparte de la situación actual que vive el país en diferentes aspectos.

“Lo de Millonarios se habló en su momento, las condiciones no estaban dadas, la situación del país en este momento es muy complejo, lo que le pasó a Luis es algo que lo hace meditar y quisa frenarse”, dijo Falcao.

Por ahora, el ‘Tigre’ sigue en el Rayo Vallecano y posiblemente se mantenga en Europa. Aunque también tiene ofertas de la MLS donde posiblemente pueda terminar su carrera. Por ahora, su prioridad es el bienestar de su familia y mantenerse activo para ser tenido en cuenta por la Selección Colombia.

Varios jugadores ya salieron oficialmente de Millonarios como Fernando Uribe, Kliver Moreno, Juanito Moreno y Juan David Torres. Se espera que se anuncie la salida de Elvis Perlaza a quien no se le dará continuidad en su contrato y, como lo aseguró Pipe Sierra, periodista especializado en fichajes, ya está negociando para convertirse en nuevo jugador de Independiente Santa Fe.

“Elvis Perlaza (34) no seguirá en #Millonarios y está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de #SantaFe, ya tiene una oferta para que firme hasta diciembre de 2024. El lateral no seguirá en el ‘embajador’ porque no prolongarán su vínculo”, escribió el periodista.

En su reemplazo se habla de dos jugadores, pero ninguno confirmado. Delvin Alfonzo del Boyacá Chicó y Yerson Candelo, recordado por su paso en Atlético Nacional, podrían ocupar esa posición en Millonarios.

