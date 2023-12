Millonarios ya empezó a pensar y trabajar en lo que será el 2024, año en el que afrontará la fase de grupos de la Copa Libertadores, la final de la Superliga ante Junior de Barranquilla y donde buscarán la estrella 17. Los directivos y el cuerpo técnico ya empezaron a mirar algunas posiciones y jugadores que llegarían para reforzar. Han hablado con algunos y están viendo pretensiones económicas, contratos y demás.

En los últimos días se ha hablado de varios jugadores que podrían llegar al club, sin embargo, el equipo no ha oficializado a nadie. Lo que sí es cierto, son algunas salidas del equipo, algunas ya confirmadas y otras por anunciarse. Una de ellas ya busca su futuro en el rival de patio, Independiente Santa Fe, pues está cerca de firmar por un año en 2024.

El jugador de Millonarios que saldría y podría ir a Santa Fe

Varios jugadores ya salieron oficialmente de Millonarios como Fernando Uribe, Kliver Moreno, Juanito Moreno y Juan David Torres. Se espera que se anuncie la salida de Elvis Perlaza a quien no se le dará continuidad en su contrato y, como lo aseguró Pipe Sierra, periodista especializado en fichajes, ya está negociando para convertirse en nuevo jugador de Independiente Santa Fe.

“Elvis Perlaza (34) no seguirá en #Millonarios y está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de #SantaFe, ya tiene una oferta para que firme hasta diciembre de 2024. El lateral no seguirá en el ‘embajador’ porque no prolongarán su vínculo”, escribió el periodista.

En su reemplazo se habla de dos jugadores, pero ninguno confirmado. Delvin Alfonzo del Boyacá Chicó y Yerson Candelo, recordado por su paso en Atlético Nacional, podrían ocupar esa posición en Millonarios.

Desde Perú aseguran interés de Millonarios por Santiago Giordana

Gustavo Peralta, periodista de Perú, aseguró abiertamente que hay interés de Millonarios por el delantero argentino Santiago Giordana: “El delantero argentino Santiago Giordana, el goleador de la Liga 1 2023, definirá mañana su futuro. Tiene grandes chances de jugar en Millonarios de Colombia, pero también aparecen opciones como Católica y Emelec de Ecuador. Ir a Colombia seduce mucho”.

El atacante de 28 años ha pasado por más de cinco equipos de su país, la mayoría de la segunda división. Por fuera de Argentina jugó en Mushuc Runa de Ecuador y, recientemente, por Deportivo Garcilaso de Perú. En su carrera registra algo más de 58 goles, mide 1.81, juega bien dentro del área y es fuerte en el juego aéreo.

