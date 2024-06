“Siempre agradecido con la gente de Millonarios porque me transmiten cariño y me entienden por la situación que vivo. En su momento hablé con Serpa y todos lo saben. Se volverá a hablar si existe la posibilidad, las dos partes nos juntaremos. Ahora estoy enfocado en Rayo hasta que acabe la temporada”, había expresado Falcao en marzo pasado. En estos momentos, ya lejos de Rayo Vallecano, decide donde continuará su carrera deportiva.

En marzo pasado, pasó algo parecido a lo de Bogotá en las últimas horas. Rueda de prensa y la pregunta sobre el fichaje de Millonarios. En aquel momento, Bolavip tuvo la oportunidad de charlar con Radamel Falcao y no fue esquivo con el tema del equipo azul. El propio ‘Tigre’ dejó clara que esa es una posibilidad y que ya tuvo conversaciones con Gustavo Serpa , presidente de la Junta Directiva del elenco Embajador.

“Todo el mundo sabe que Millonarios es el equipo de mi corazón desde la niñez. Estas cosas son más complejas y son temas que se hablan con la familia, es importante la decisión de ellas. Con el doctor Serpa hemos tenido charlas desde hace mucho tiempo, así que seguramente se estará hablando muy pronto. Me imagino, vamos a ver. Depende también de las intenciones que tenga él”, dijo Falcao García en la rueda de prensa.

Apenas se hizo la pregunta, ¿Desea terminar la carrera con Millonarios? Hubo murmullo en el salón de prensa, pues parece que es inevitable no hacer eco ante semejante fichaje para el equipo azul. Falcao dejó claro que es el club de sus amores y expuso algunos acercamientos con el doctor Serpa. A su vez, comentó que es una decisión que se toma en familia y está en charla con ellas y que también depende de lo que decidan las directivas del ‘Embajador’.

Además, que el sentimiento del ‘Tigre’ tampoco se ha ocultado, pues es el equipo de sus amores. Millonarios y Falcao García están más cerca de lo que parece y eso queda claro tras las palabras de Radamel en un evento de Nike en Bogotá, donde la pregunta sobre su fichaje en el equipo azul no podía faltar. Las palabras del goleador alejan el lugar común y dan aproximaciones y más certezas ante la prensa y la hinchada.

Radamel Falcao García está en Bogotá y solo con ese detalle, es imposible no revivir la ilusión en Millonarios y su hinchada. Es el fichaje que el ‘Embajador’ espera desde hace años para dar un verdadero golpe en el FPC. Sería histórico. No importa la edad, en el club bogotano es lo que más desean. Una verdadera leyenda de la Selección Colombia que muchos quieren ver de azul a corto o mediano plazo.

