‘El Tigre’ estuvo en Colombia y, por supuesto, dio de qué hablar. Radamel Falcao García comenzó a cumplir compromisos con patrocinadores antes de irse de vacaciones y en un evento realizado en Bogotá volvió hablar de su futuro y reveló la drástica decisión que tomó: “Ya no más”.

Falcao García se convirtió en agente libre a los 38 años luego de finalizar el paso por el Rayo Vallecano. En tres temporadas, el delantero colombiano marcó doce goles, dio una asistencia y estuvo en cancha 2.177 minutos en 80 partidos. El retiro todavía no pasa por su mente, todo lo contrario, quiere volver a la Selección Colombia.

René Tovar, periodista del diario Récord de México, sostuvo el 23 de abril que tuvo la oportunidad de hablar con personas cercanas a Falcao y le dijeron que a ‘El Tigre’ le entusiasma la idea de jugar en la Liga MX. Sin embargo, Juan Felipe Cadavid, uno de los periodistas más cercanos al jugador colombiano, señaló que jugar en Colombia podría ser una de las opciones del delantero.

Luego de confesarle al canal CNN el 21 de mayo que “mientras siga estando activo y esté en un nivel considerable para ser tenido en cuenta en la Selección, creo que también seguiré soñando con poder estar ahí“, Radamel Falcao empezó a dar pistas sobre lo que será su futuro más allá de una cancha de fútbol.

“Ya no más”: La drástica decisión de Falcao sobre su futuro

Eduardo Luis López, Radamel Falcao García y Lorelei Tarón. (Foto: Instagram / @eduardoluisfut)

En medio de un evento con la cooperativa Fincomercio, Radamel Falcao García anunció la drástica decisión que tomó sobre su futuro. “No, ya no más”, le respondió ‘El Tigre’ al periodista Eduardo Luis López cuando le preguntó si pensaba tener más hijos. Lorelei Tarón, esposa del jugador colombiano, agregó que “el doctor me dijo no más. Es que no puedo, sino tendría más”. Dicho esto, Falcao quedó como padre de cuatro niñas y un niño: Dominique, Desirée, Annette, Jedediah y Heaven.

La indicación que Falcao le dio a su hijo para que haga más goles

Jedediah, el hijo de Radamel Falcao García que tiene tres años, fue el protagonista de una anécdota imperdible. “En Madrid empecé a llevarlo a entrenar fútbol y veía que él era muy generoso. Llegaba al arco y se la pasaba al compañero. Yo, con mi instinto goleador, le dije un día en la casa: ‘Hijo, si estás cerca al arco, haz el gol y no se la pases al compañero’. Me respondió: ‘Okey, papi’. A los dos días fuimos al entrenamiento y el profesor los reúne y les dice que al final iban hacer un partido, pero que tenían que hacer pases para que cada uno haga un gol, y él dice: ‘No, mi papá me dijo que cuando llegue al arco no se la pase a nadie'”.