Millonarios vive uno de los momentos más difíciles del proceso del entrenador Alberto Gamero, esto debido a los pésimos resultados, los cuales lo tienen eliminado de la Copa Libertadores y cerca de quedar sin posibilidades de llegar a la final de la Liga Colombiana I-2024, hecho que tiene muy molestos a sus hinchas.

Por medio de las redes sociales y en el estadio Nemesio Camacho El Campín, se pudo apreciar el malestar de los aficionados contra la dirigencia, el técnico Alberto Gamero y hacia algunos jugadores, como sucedió con uno de los referentes del equipo, David Silva, quien es uno de los ídolos de la institución, pero a pesar de esto, algunos fanáticos le cuestionan su presente y piden su salida.

El triste momento que vivieron los hijos de David Silva

Pues en medio del malestar de los seguidores del ‘azul’, el capitán de Millonarios, David Silva, denunció que algunos hinchas la emprendieron contra sus hijos y los insultaron, lo que generó mucha tristeza en el futbolista, que en medio del llanto, pidió respeto hacia ellos, ya que él es el que juega y es el responsable de sus malas actuaciones.

“Decirle a esos hinchas jóvenes lo que le dije a mis hijos velos llorar hoy. Esto pasa en el fútbol… mis hijos entraron al camerino llorando los dos… Por cómo los trataron a mis hijos, por lo que le dijeron a mis hijos… ellos no juegan, el que juega soy yo. El responsable soy yo”, dijo ‘Maca’ en medio de la tristeza y la voz entre cortada.

Fernando Uribe y David Silva en Millonarios ante Boyacá Chicó FC por la fecha 12 de la Liga Águila I 2015. Foto: VizzorImage / Néstor Silva.

Fernando Uribe muy molesto con los hinchas de Millonarios

El lamentable suceso que vivieron los hijos de Silva, generó mucho rechazo por el mundo del fútbol colombiano, uno de los que se sumó a esa voz de rechazo por lo que vivieron los hijos de David, fue el recientemente retirado futbolista y muy querido por la afición, Fernando Uribe, que por medio de su cuenta de X, cuestionó fuertemente a los hinchas que agreden a la familia de los futbolistas.

“Hasta donde puede llegar la miserableza y la cobardía de una persona para meterse con los hijos de un jugador porque las cosas colectivamente no están saliendo bien. Hasta donde puede llegar la cobardía de tratar de ofender a ese jugador a través de sus hijos. Una situación bochornosa, que no tiene ningún tipo de análisis para excusar absolutamente a nadie cuando cae tan bajo y que simplemente demuestra la brutalidad de alguien que no separa las emociones que produce un equipo con el respeto. Dañando la inocencia de unos niños.

Hoy y como siempre todo mi apoyo para Macka, para Laura, para Matías, para Lucas, para Jerónimo, para esa familia hermosa que han demostrado su amor por un club, por la institución, por unos colores más allá que su papá esté jugando o no.

Para los hinchas, esos que a veces se les olvida, que tienen memoria corta, recuerden quién ha estado ahí 10 años dando la cara, esforzándose, siendo el líder, pensando en el bienestar del equipo, de la institución, de sus compañeros, y hasta de ustedes los hinchas. El que sale a dar la cara en los momentos difíciles y quizás por eso se le ha señalado tanto, que poco sale a cobrar cuando tiene éxito porque no es su estilo, el que es hincha que ama la institución y representa dónde quiera que vaya.

A esos hinchas que tienen poca memoria, Macka representa muchísimo más y quiere mucho más a la institución que cualquiera de ustedes. A los que le dan el apoyo, a los que lo están respaldando en este momento y en esta situación, muchas gracias, porque entienden y valoran la persona por encima del futbolista”, fueron las palabras de Fernando.