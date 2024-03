“Tendrán que sacar audios para explicarnos por qué no sancionaron penal y expulsión del arquero Novoa. Por más que haya sido ‘sólo un roce’, (es decir, sí hubo contacto) el hecho de que haya agresividad y brutalidad lo convierte en conducta violenta”, dice el VAR Central.

“Al margen de que ellos estaban pidiendo un penalti y que nosotros estábamos inquietos por el resultado, se podía presentar un intercambio de palabras pero sin ofensa. A Jarlan le dije que había VAR. Menos mal no trascendió”, dijo Gamero en rueda de prensa.

Apenas finalizó el juego, Gamero se molestó por la protesta de Deportivo Cali debido al penalti no sancionado. El equipo de seguridad tuvo que intervenir y separar a Jarlan Barrera y el técnico. Incluso, el creador de toda la polémica, Nicolás Gallo, tuvo que involucrarse para que el asunto en la cancha no pasara a mayores.

Al contrario, el árbitro Nicolás Galló optó por dar balón a tierra y ni siquiera revisar el VAR. No solamente las redes sociales se encendieron, sino que en la cancha el ánimo estuvo caliente, hasta el punto que hubo discusión entre Jarlan Barrera y Alberto Gamero.

Millonarios, cuando se pensaba que iba a sumar los tres puntos, fue sorprendido por un Deportivo Cali con afán por salir de zona de descenso. Un gol de Daniel Cataño pudo ser letal y así sacudir la crisis de resultados, pero el visitante remató de mejor forma el juego e incluso estuvo cerca de la victoria en el estadio El Campín si no fuera por un penalti que no le dieron al último minuto.

